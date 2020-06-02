За останню добу російські бойовики тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Один військовий отримав поранення і був шпиталізований.

Сьан здоров'я пораненого бійця задовільний, він перебуває у лікарні. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

Дізнайтеся Скільки російська окупаційна армія втратила солдат на Донбасі в травні 2020 року: дані розвідки

Де стріляли окупанти

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

двічі обстріляли позиції військових ЗСУ неподалік Гнутового. Противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв безпілотник для скидання пострілу ВОГ-17.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. від початку поточної доби обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти неподалік Майорська.

За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів.

Не кожна доба минає для українських військових без бойових втрат. На жаль, лише від початку 2020 року загинули 53 українських герої. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу