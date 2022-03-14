Возле Ровно слышны взрывы

Неподалеку от Ровно люди слышали звуки взрывов. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.

О звуках взрывов сообщили в 05:25, а тревогу объявили в 02:25.

Кстати В Херсоне слышны звуки взрывов

Кроме того, под Ровно было видно 2 вспышки.

Тревога по всей Украине

Если вы станете свидетелями вспышек, не публикуйте в сети никаких фото, адресов и координатов. Это только поможет врагу.

Ночью 14 марта воздушную опасность объявили почти во всех областях.

Полтавская,

Днепропетровская,

Черкасская,

Черновицкая,

Хмельницкая

Закарпатье,

Ровенская,

Волынь,

Тернопольская,

Сумская,

Винницкая,

Львовская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Буковина,

Николаевская,

Харьковская.

Кстати – В Чернигове изъяли из жилых массивов авиабомбы: