Возле Ровно слышны взрывы

14 марта 2022 , 05:47
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Источник:

"Суспільне Рівне"

Неподалеку от Ровно люди слышали звуки взрывов. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.

О звуках взрывов сообщили в 05:25, а тревогу объявили в 02:25.

Кстати В Херсоне слышны звуки взрывов

Кроме того, под Ровно было видно 2 вспышки.

Важно! Если вы станете свидетелями вспышек, не публикуйте в сети никаких фото, адресов и координатов. Это только поможет врагу.

Тревога по всей Украине

Ночью 14 марта воздушную опасность объявили почти во всех областях.

  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Хмельницкая
  • Закарпатье,
  • Ровенская,
  • Волынь,
  • Тернопольская,
  • Сумская,
  • Винницкая,
  • Львовская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Буковина,
  • Николаевская,
  • Харьковская.

Кстати – В Чернигове изъяли из жилых массивов авиабомбы:

 

Автор: Ольга Музика