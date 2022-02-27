Возле Рубежного украинские воины остановили вражескую ДРГ

Под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Мариуполя.

В штабе ООС сообщили, что украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов.

Важно Под Северодонецком силы ООС разбили колонну россиян: те вынуждены отступать

Украинские защитники удерживают город и наносят врагу потери.

Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу,

– сообщили в штабе ООС.

Ранее Алексей Данилов сообщил, что десант России пытался приземлиться на Юге Украины. Наши бойцы бок о бок не дают врагу шанса на высадку десанта и последующей атаки на территорию Украины.

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