Возле Северодонецка россияне пошли на штурм, понесли потери и отошли

19 мая 2022 , 18:32
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Источник:

Генштаб ВСУ

Возле Северодонецка российские оккупанты 19 мая пошли на штурм, понесли потери и отошли.

Данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 19 мая. Украинские защитники и защитницы уже 85 суток героически защищают родную землю от российских захватчиков.

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В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции,
– говорится в сообщении.

 