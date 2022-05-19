Возле Северодонецка россияне пошли на штурм, понесли потери и отошли
19 мая 2022 , 18:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Возле Северодонецка российские оккупанты 19 мая пошли на штурм, понесли потери и отошли.
Данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 19 мая. Украинские защитники и защитницы уже 85 суток героически защищают родную землю от российских захватчиков.
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В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции,
– говорится в сообщении.