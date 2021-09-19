Возле сонной артерии: в Тернополе спасли мужчину с обломком пилы в шее

В Тернополе 33-летнего мужчину привезли в больницу после того, как ему в шею попала часть циркулярной пилы. Кусок был расположен близко к сонной артерии.

Мужчину спасали медики Тернопольской областной университетской больницы. Чтобы извлечь металл из тела, пришлось делать операцию.

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Кровотечение также остановили. К счастью, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Сосудистый хирург Дмитрий Будник рассказал, что обломок граничил с сонной артерией. Поэтому мужчине грозила опасность.

Как кусок пилы попал в шею

По информации ZAXID.net, мужчина проводил хозяйственные работы. Когда работал с циркулярной пилой, часть круга просто отломилась и на большой скорости попала в шею.

Обломок по размеру был 3 на 4 сантиметра. Сейчас мужчина еще находится под наблюдением медиков.



Мужчина получил бытовую травму / Фото Тернопольской университетской больницы

Опасные события: последние новости

Текст публикации Тернопольской университетской больницы:

Своевременное и оперативное оказание медицинской помощи – основной принцип в спасении жизни человека. Именно так оперативно и слаженно действовали сегодня врачи отделения сосудистой хирургии при удалении инородного тела из шеи пациента.

Мужчина получил травму в бытовых условиях. Было проведено оперативное вмешательство, чтобы забрать инородное тело с шеи и остановить кровотечение.

По словам сосудистого хирурга Дмитрия Будника, обломок граничил с сонной артерией, что было очень опасно для жизни человека.

Сейчас с пациентом все хорошо. Он остается в больнице для наблюдения медиков.

Операционная бригада: хирурги Сергеев В.М., Будник Д.Ю., Кульчицкий З.Р., анестезиолог Кумпоненко А.В., операционная медсестра Мокрицкая Г.Я.