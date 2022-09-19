Украинские герои оберегают родную землю от полномасштабного вторжения оккупантов уже 208 дней. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что ВСУ и ГПСУ оставят оккупантов без связи!
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В районе Святогорская аэроразведка пограничников обнаружила вражеский пункт управления. Координаты бойцы передали десантникам, чей огонь лишил захватчиков связи и прекратил работу враждебных РЭБ,
– говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркнули, что залог успеха – совместная работа.
Потери врага
Российским захватчикам наносят колоссальные потери. Оккупанты паникуют и убегают, а потом бродят по русским городам.
По состоянию на 19 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 54 650 оккупантов. Также уничтожили:
- боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,
- артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,
- РСЗО – 312 (+0) единиц,
- средства ПВО – 168 (+0) единиц,
- самолетов – 251 (+0) единица,
- вертолетов – 217 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,
- крылатые ракеты – 238 (+0) единиц,
- корабли/катера – 15 (+0) единиц.
Заметьте – ВСУ показали мощные кадры с фронта: смотрите видео