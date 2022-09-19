Украинские герои оберегают родную землю от полномасштабного вторжения оккупантов уже 208 дней. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что ВСУ и ГПСУ оставят оккупантов без связи!

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В районе Святогорская аэроразведка пограничников обнаружила вражеский пункт управления. Координаты бойцы передали десантникам, чей огонь лишил захватчиков связи и прекратил работу враждебных РЭБ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули, что залог успеха – совместная работа.

Потери врага

Российским захватчикам наносят колоссальные потери. Оккупанты паникуют и убегают, а потом бродят по русским городам.

По состоянию на 19 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 54 650 оккупантов. Также уничтожили:

боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,

артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+0) единица,

вертолетов – 217 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,

крылатые ракеты – 238 (+0) единиц,

корабли/катера – 15 (+0) единиц.

Заметьте – ВСУ показали мощные кадры с фронта: смотрите видео