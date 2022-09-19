Українські герої оберігають рідну землю від повномасштабного вторгнення окупантів вже 208 днів. Пресслужба Держприкордонслужби повідомила, що ЗСУ та ДПСУ ворога залишать окупантів без зв'язку!

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В районі Святогірська аеророзвідка прикордонників виявила ворожий пункт управління. Координати бійці передали десантникам, чий вогонь позбавив загарбників зв'язку та припинив роботу ворожих РЕБ,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголосили, що запорука успіху – спільна робота.

Втрати ворога

Російським загарбникам завдають колосальних втрат. Окупанти панікують й тікають, а тоді вештаються російськими містами.

Станом на 19 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 54 650 окупантів. Також знищили:

бойових броньованих машин – 4 720 (+2) одиниць,

артилерійських систем – 1 313 (+4) одиниць,

РСЗВ – 312 (+0) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 251 (+0) одиниця,

гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 238 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць.

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