Загарбники, яких виявив британський журналіст, вторглися на територію України ще у лютому. Ворог дислокувався у селі Великі Проходи – Дергачівський район Харківщини.

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Окупанти втекли з України і тепер тиняються вулицями Бєлгорода, шукаючи, де поїсти.

У Бєлгороді вже відчувають війну

Максим Марченко – голова Одеської ОВА – заявив, що у прикордонному Бєлгороді вже особливо відчули наслідки війни. П'яні окупанти, які тікають з України, заважають жити місцевому населенню. Люди, які цинічно святкували на фоні ракет, які летіли в міста України, тепер страждають від своїх же.

Марченко додав, що усі загарбники, куди б вони не тікали, будуть змушені відповісти за свої дії.

Окупантів продовжують ліквідовувати

Російським окупантам продовжують завдавати значних втрат. Станом на 18 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 54 480 загарбників. Також знищили:

танків – 2210 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 4718 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 1309 (+3) одиниць,

РСЗВ – 312 (+0) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 251 (+0) одиниця.

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