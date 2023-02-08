Возле Угледара погиб оператор регионального филиала "Интера"

5 февраля в бою под Угледаром погиб украинский защитник, а в прошлом – телеоператор Павел Тимошенко. С началом полномасштабного вторжения он пошел сначала добровольцем в терроборону, а затем вступил в ряды ВСУ.

О смерти друга сообщил напарник Павла Станислав Кухарчук в своих соцсетях. Причины гибели Героя пока неизвестны.

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Были проблемы со здоровьем и трое детей, но все равно добровольно пошел защищать свою страну

Павел Тимошенко работал в региональном корпункте телеканала "Интер" в Черкассах. Когда началась полномасштабная война, сразу пошел добровольцем в терроборону.

Затем Герой вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Нацсовете по телевидению и радиовещанию и выразили глубокие соболезнования близким и коллегам воина.

В боях у Угледара погиб оператор "Интера" Петр Тимошенко / Фото Стаса Кухарчука

В общей сложности Павел проработал в региональном филиале "Интера" 12 лет. Его друг и напарник Стас Кухарчук признается, что ему будет очень не хватать Павла. Он отмечает, что, к сожалению, Герои умирают и от этого очень болит.

Бро, с твоими болезнями и тремя детьми ты вообще не должен быть там... Закон этого не предусматривает, но ты в рядах первых пошел защищать свой дом и свою страну. И ты выполнил свой долг до конца,

– констатировал Стас Кухарчук.

Известно, что младшим детям Павла Тимошенко сейчас 7 и 14 лет. Защитник Украины погиб 5 февраля в боях возле Угледара. Причины смерти пока не известны.

Защитник Павел Тимошенко с первых дней вторжения защищал родную землю / Фото Станислава Кухарчука

Редакциявыражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего Героя. Вечная память!

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