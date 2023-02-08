Возле Угледара погиб оператор регионального филиала "Интера"
Источник:Стас Кухарчук
5 февраля в бою под Угледаром погиб украинский защитник, а в прошлом – телеоператор Павел Тимошенко. С началом полномасштабного вторжения он пошел сначала добровольцем в терроборону, а затем вступил в ряды ВСУ.
О смерти друга сообщил напарник Павла Станислав Кухарчук в своих соцсетях. Причины гибели Героя пока неизвестны.
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Были проблемы со здоровьем и трое детей, но все равно добровольно пошел защищать свою страну
Павел Тимошенко работал в региональном корпункте телеканала "Интер" в Черкассах. Когда началась полномасштабная война, сразу пошел добровольцем в терроборону.
Затем Герой вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Нацсовете по телевидению и радиовещанию и выразили глубокие соболезнования близким и коллегам воина.
В общей сложности Павел проработал в региональном филиале "Интера" 12 лет. Его друг и напарник Стас Кухарчук признается, что ему будет очень не хватать Павла. Он отмечает, что, к сожалению, Герои умирают и от этого очень болит.
Бро, с твоими болезнями и тремя детьми ты вообще не должен быть там... Закон этого не предусматривает, но ты в рядах первых пошел защищать свой дом и свою страну. И ты выполнил свой долг до конца,
– констатировал Стас Кухарчук.
Известно, что младшим детям Павла Тимошенко сейчас 7 и 14 лет. Защитник Украины погиб 5 февраля в боях возле Угледара. Причины смерти пока не известны.
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Погибшие украинские Герои в боях против захватчика: недавние случаи
- В боях в Луганской области погиб мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Пидопригора. Его подразделение попало под вражеский обстрел. Погибшему защитнику было 34 года.
- 2 февраля в Харькове простились с известным украинским альпинистом Григорием Григорьевым. Защитник был добровольцем и погиб под Соледаром 21 января.
- Также 2 февраля в Сваляве Закарпатской области прощались с украинским журналистом Дмитрием Кудрявцевым. Он был редактором новостной ленты сайта "Факты ICTV". В феврале уволился с должности и впоследствии вступил в ряды ВСУ. Погиб 25 января во время боевого столкновения.