Согласно заявлению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), речь идет о последствиях ударов в районе соседней тепловой электростанции.

Что произошло возле ЗАЭС

Атаки дронов на Запорожскую ТЭС, по данным агентства, произошли 19, 20 и 27 сентября. В результате были повреждены трансформаторы, от которых зависит безопасность ядерного объекта.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с украинской и российской сторонами о новом локальном перемирии. Он стремится к тому, чтобы ремонтные бригады могли безопасно отремонтировать оборудование. Это может стать уже восьмой подобной договоренностью при посредничестве агентства, направленной на восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Ситуацию осложняет еще один инцидент, произошедший 22 сентября. Тогда из-за обстрела вышла из строя станция радиационного мониторинга за пределами атомной станции. Это снизило возможности специалистов следить за уровнем радиации вблизи ЗАЭС.

Атаки, представляющие угрозу ядерной безопасности и защищенности, остаются абсолютно неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены. Чтобы предотвратить риск ядерной аварии во время конфликта, все стороны должны соблюдать максимальную военную сдержанность вблизи таких объектов и их энергетической инфраструктуры,

– подчеркнул Гросси.

Ранее сообщалось, что Россия планирует уничтожить энергетику Украины в течение отопительного сезона. Среди главных целей врага – целенаправленное отключение трех действующих украинских АЭС от сети.