Вблизи ЗАЭС взорвался дрон: повреждена важная дорога

Россия продолжает заниматься ядерным терроризмом и создает угрозу для Запорожской атомной электростанции. В частности, вблизи этого объекта взорвался БпЛА.

В отчете МАГАТЭ говорится, что одна из дорог, огибающая Запорожскую АЭС, была повреждена ударом дрона. Атака произошла 17 августа.

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Дорога между двумя основными воротами ЗАЭС

В МАГАТЭ отметили, что в результате этого удара ситуация с безопасностью вокруг ЗАЭС ухудшилась.

В отчете отметили, что эпицентр взрыва был рядом с важными прудами для охлаждения и в 100 метрах от Днепровской линии электропередач. Это единственная уцелевшая линии 750 киловольт, обеспечивающая энергоснабжение ЗАЭС.

Жертв в результате этого не было, как и повреждения оборудования АЭС. Впрочем, была повреждена дорога между двумя основными воротами ЗАЭС,

– объяснили в МАГАТЭ.

Кроме этого, в организации обратили внимание на то, что боевые действия вблизи ЗАЭС стали активнее.