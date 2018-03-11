Возле берегов России произошло землетрясение

В воскресенье, 11 марта, в Тихом океане у восточного побережья российской Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 балла. Энергетический класс землетрясения составил 11,2.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился вблизи мыса Козлова на глубине около 58 километров в 272 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к эпицентру населенный пункт — поселок Усть Камчатского — расположен в 220 километрах от него", — сообщили в службе.

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При этом в краевом главке МЧС отметили, что землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.