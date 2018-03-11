Біля берегів Росії стався землетрус

В неділю, 11 березня, в Тихому океані біля східного узбережжя російської Камчатки сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 4,9 бала. Енергетичний клас землетрусу склав 11,2.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби РАН.

"Епіцентр землетрусу перебував поблизу мису Козлова на глибині близько 58 кілометрів за 272 кілометри на північний схід від Петропавловська-Камчатського. Найближчий до епіцентру населений пункт – селище Усть Камчатського – розташоване за 220 кілометрів від нього", – повідомили в службі.

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При цьому в крайовому главку МНС відзначили, що землетрус у населених пунктах Камчатського краю не відчувалося. Постраждалих немає. Загроза цунамі не оголошувалася.