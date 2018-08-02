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Возле здания Конгресса США обнаружили припаркованный автомобиль с оружием и патронами

23 Читати новину українською
Возле здания Конгресса США обнаружили припаркованный автомобиль с оружием и патронами
/ Фото из открытых источников

В Вашингтоне в автомобиле, который стоял припаркованный рядом со зданием Конгресса США обнаружили оружие и патроны. Полиция задержала владельца автомобиля.

Об этом сообщила служба CNN.

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Пока нет свидетельств какого-либо отношения к терроризму,
– заявила представитель полиции Капитолия Ева Малеки.

Полиция отметила, что в ходе патрулирования зоны для парковки автомобилей на улице Нью-Джерси офицер полиции заметил оружие в одном из автомобилей. На месте появился владелец транспортного средства, он согласился на проведение обыска, в результате которого были обнаружены "оружие, боеприпасы и другие предметы".

В полиции не уточнили о каком количестве оружие и боеприпасов идет речь.

Издание The Washington Post отметил, что водитель автомобиля – 23-летний Роберт Комбс. Ему предъявлено обвинение во владении незарегистрированным оружием и боеприпасами, а также в их перевозке между штатами.

Теги: Новости США Оружие
Источник: 24 Канал
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