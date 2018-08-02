Біля будівлі Конгресу США виявили припарковане авто зі зброєю та набоями
У Вашингтоні у автомобілі, що стояв припаркований поряд з будівлею Конгресу США виявили зброю та набої. Поліція затримала власника автівки.
Про це повідомила служба CNN.
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Наразі немає свідчень будь-якого стосунку до тероризму,
– завила представник поліції Капітолію Єва Малекі.
Поліція зазначила, що в ході патрулювання зони для паркування авто на вулиці Нью-Джерсі офіцер поліції помітив зброю в одному з автомобілів. На місці з'явився власник транспортного засобу, він погодився на проведення обшуку, в результаті якого було виявлено "зброю, боєприпаси та інші предмети".
У поліції не уточнили про яку кількість зброю та набоїв йдеться.
Видання The Washington Post зазначило, що водій автомобіля – 23-річний Роберт Комбс. Йому пред'явлено звинувачення у володінні незареєстрованою зброєю і боєприпасами, а також в їх перевезенні між штатами.