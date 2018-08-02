01:10
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
28°C 16°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Біля будівлі Конгресу США виявили припарковане авто зі зброєю та набоями

82 Читать новость на русском
Біля будівлі Конгресу США виявили припарковане авто зі зброєю та набоями
/ Фото з відкритих джерел

У Вашингтоні у автомобілі, що стояв припаркований поряд з будівлею Конгресу США виявили зброю та набої. Поліція затримала власника автівки.

Про це повідомила служба CNN.

Читайте також: Союзники США купуватимуть зброю у РФ

Наразі немає свідчень будь-якого стосунку до тероризму,
– завила представник поліції Капітолію Єва Малекі.

Поліція зазначила, що в ході патрулювання зони для паркування авто на вулиці Нью-Джерсі офіцер поліції помітив зброю в одному з автомобілів. На місці з'явився власник транспортного засобу, він погодився на проведення обшуку, в результаті якого було виявлено "зброю, боєприпаси та інші предмети".

У поліції не уточнили про яку кількість зброю та набоїв йдеться.

Видання The Washington Post зазначило, що водій автомобіля – 23-річний Роберт Комбс. Йому пред'явлено звинувачення у володінні незареєстрованою зброєю і боєприпасами, а також в їх перевезенні між штатами.

Теги: Новини США Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 2 серпня: замах на одеських активістів, туристи застрягли в Італії, зброя від США
2 серпня, 22:32 Головні новини 2 серпня: замах на одеських активістів, туристи застрягли в Італії, зброя від США
Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
2 серпня, 22:01 Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за відомі бренди
2 серпня, 21:03 ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за відомі бренди
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
2 серпня, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
2 серпня, 19:30 "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
Юлія Ліпенцева
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Втручання Росії у вибори США: Трамп вимагає зупинити розслідування
 1 серпня , 17:42
Трамп пояснив, чому саме три місяці не хоче бачити біженців у США
 30 січня 2017 , 08:12
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук