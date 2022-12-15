Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась. Он подчеркнул, что уже были прецеденты для бунта.

К теме В России резко увеличилось количество запросов о том, как сдаться в плен

В частности, по его словам, когда была операция на Харьковщине, там дошло до горячих баталий – была перепалка о том, кто, где и как воюет, русские военные жаловались на луганских мобилизованных.

Военный отметил, что Россия даже сняла ролик о том, что они мобилизуют женщин на Донбассе. "Очевидно, что мужчин там уже не осталось, поэтому хотят "гнать на убой" женщин", – добавил Карась.

По его мнению, пока на Донбассе все руководящие структуры возглавляют ФСБшники и россияне, в нынешних условиях бунт невозможен.

Но когда над Мелитополем развеется украинский флаг, и еще многое зависит от того, как будет разворачиваться война, то есть разные перспективы того, что на Донбассе начнется бунт,

– заявил Карась.

Боец ВСУ заверил, что многих "героев новороссии" убрало это же ФСБ, поэтому жители Донбасса быстро поняли, что Россия может только вывозить унитазы, фабрики и ничего туда не привезут.

Смотрите полное интервью с Евгением Карасем: видео 24 канала



"Войска "новороссии" воюют на голой резине. Когда идет колонна российской техники и "мобиков" из Луганской или Донецкой областей, то у последних просто голая резина. Потому что автомобильные шины для "Уралов" – это товар двойного назначения, а экспорта из России шин нет", – объяснил Карась.

Он добавил, что "мобики" из Донбасса все видят и понимают, поэтому потенциал для этого (бунта – 24 канал) есть.

Не нужно преувеличивать степень вероятности, когда это "загорится", но динамика хорошая. И это будет одна из карт, над которой будет работать наша разведка,

– считает Карась.

К слову, российское командование на местах продолжает обворовывать подразделения частично мобилизованных, забирая себе все, что предоставило им государство, передали волонтеры или купили родные. К тому же, отношение к ним со стороны офицеров иногда приводит к локальным бунтам..

Да, на днях российские офицеры после разгрузки автомобиля с буржуйками отправили его в подразделения кадровых русских военнослужащих. Чмобиков в очередной раз оставили замерзать, тогда как купленные за деньги их родных печки достались тем, у кого больше власти и уважения.

Любопытно! Раньше в минобороны России объявил сбор музыкальных инструментов для отправки на фронт. Людей просят приносить оккупантам баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары и балалайки. Захватчики считают, что эти вещи помогут оккупантам больше, чем зимнее снаряжение.