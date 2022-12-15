Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. Він наголосив, що вже були прецеденти для бунту.

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Зокрема, за його словами, коли була операція на Харківщині, там дійшло до гарячих баталій – була перепалка про те, хто, де і як воює, російські військові скаржилися на луганських мобілізованих.

Військовий зазначив, що Росія вже навіть зняла ролик про те, що вони мобілізують жінок на Донбасі. "Очевидно, що чоловіків там вже не лишилося, тож хочуть "гнати на убой" жінок", – додав Карась.

На його думку, поки на Донбасі всі керівні структури очолюють ФСБшники та росіяни, бунт неможливий.

Але коли над Мелітополем замайорить український прапор, і ще багато залежить від того, як буде розгортатися війна, то є різні перспективи того, що на Донбасі почнеться бунт,

– заявив Карась.

Боєць ЗСУ запевнив, що багатьох "героїв новоросії" прибрало те ж ФСБ, тому жителі Донбасу швидко зрозуміли, що Росія може лише вивозити унітази, заводи і нічого туди не привезуть.

Дивіться повне інтерв'ю з Євгеном Карасем: відео 24 каналу



"Війська "новоросії" воюють на голій резині. Коли йде колона російської техніки, і "мобіків" з Луганської чи Донецької областей, то в останніх просто гола резина. Бо автомобільні шини для "Уралів" – це товар подвійного призначення, а експорту з Росії шин немає", – пояснив Карась.

Він додав, що "мобіки" з Донбасу все бачать і розуміють, тому потенціал для цього (бунту – 24 канал) є.

Не треба перебільшувати ступінь вірогідності, коли це "запалає", але динаміка хороша. І це буде одна з карт, над якою буде працювати наша розвідка,

– вважає Карась.

До слова, російське командування на місцях продовжує обкрадати підрозділи частково мобілізованих, забираючи собі все, що надала їм держава, передали волонтери чи купили рідні. До того ж, ставлення до них із боку офіцерів подекуди призводить до локальних бунтів.

Так, днями російські офіцери після розвантаження автівки з буржуйками відправили їх у підрозділи кадрових російських військовослужбовців. Чмобіків у черговий раз залишили замерзати, тоді як куплені за гроші їх рідних пічки дісталися тим, хто має більше влади та поваги.

Цікаво! Раніше міноборони Росії оголосило збір музичних інструментів для відправки на фронт. Людей просять приносити окупантам баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари та балалайки. Загарбники вважають, що ці речі допоможуть більше, аніж зимове спорядження.