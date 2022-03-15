Возможен ли компромисс с Путиным и как должен действовать Запад

С первых дней захватнической войны Путина против Украины иностранные издания (а через них и официальные столицы) ведут фактически прямую трансляцию с поля боя. Передовой линией борьбы с путинизмом. Их объективная информация создает дополнительный щит обороны Украины. И все бы ничего, если бы в последние дни буквально не появился новый тренд, на который вынужден отреагировать.

Мир или перемирие

С разной степенью заинтересованности иногда завуалировано, а порой и прямо иностранные партнеры спрашивают о том, а на какие компромиссы готов пойти Киев ради прекращения войны. Мол, продолжаться так дальше не может, и любая война завершается перемирием и миром.

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Отвечу всем сразу: трудно найти более миролюбивую страну и нацию в мире, чем Украина и украинцы, которые из-за трагической истории своей государственности, как никто, знает цену миру. Мы стремимся к миру и боремся за это.

Должен разочаровать тех, кто серьезно думает о действенности достижения мира через компромиссы за счет Украины. Когда Путин начал вероломную войну против нашего государства, он не думал о компромиссах. Для безумного диктатора единственной целью было и остается возрождение Советской империи, уничтожение украинской государственности и ослабление коллективного Запада.

Им руководит жажда мести Свободному миру за поражение в Холодной войне и распад СССР. Он стремится только к реваншу без компромиссов.

Путин жаждет капитуляции

Капитуляция Украины. И капитуляции Запада в Украине. А потому позвольте спросить всех тех на Западе, кто думает о компромиссах ценой Украины. На какие компромиссы готовы пойти для Путина?

Готов ли Запад, чтобы после Украины его ракеты стали уничтожать мирные города стран ЕС и НАТО? Готов ли Запад к тому, что завтра путинские танки пойдут и по его землям? Готов ли Запад по требованию Кремля вернуть военную инфраструктуру НАТО к 1997 году?

Компромиссы нужно требовать не от Украины, а от Путина

И требовать всем миром. Если же у мира будет соблазн погасить войну умиротворением сумасшедшего преступника из-за уступок за счет Украины, то, боюсь, что любые ситуативные договоренности с Путиным обречены быть временными и будут иметь трагические последствия для демократического мира.

Любые компромиссы ценой Украины сегодня будут для Путина лишь временной передышкой, чтобы провести работу над ошибками, залечить раны и подготовиться к новой войне и с Украиной, и с Свободным миром.

Единственным путем безопасности и долгосрочного мира есть депутинизация России и кардинальное усиление восточного фланга НАТО и Украины. С путинской Россией договариваться о мире невозможно и бесперспективно.

Второй фронт

Сегодня следует думать не о компромиссах за счет Украины, а о принуждении Путина к прекращению войны, к миру. А если не хочет, то надо склонять агрессора – силой, единым фронтом, адскими санкциями, давлением на всех фронтах.

Надо не бояться преподнести сюрприз Путину из-за прекращения закупки российских энергоносителей странами ЕС, предоставления Украине оборонного оружия, в том числе из-за укрепления противовоздушной обороны, гуманитарной и финансово-экономической помощи, предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Материализацией столь масштабной поддержки Украине должно стать открытие Второго – Западного – фронта борьбы с режимом Путина.

Сегодня любые компромиссы с Кремлем по Украине стали бы легализацией его агрессии и против Киева, и против НАТО, и против коллективного Запада.

По сути это было бы признанием Свободным Миром того, что с помощью силы можно менять границы государств и налагать вето на свободный выбор независимой нации. Что тысячи жертв и страдания миллионов украинцев были преданы. Мы должны совместно заставить капитулировать Путина!

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