Прощения нет: возможен ли мир между украинцами и россиянами через полвека

Война когда-нибудь закончится. Все войны когда-нибудь заканчиваются. Останутся жить на своей земле россияне – те, кто поддерживал войну, кто радовался смерти украинцев, кто писал циничные комментарии под фотографиями последствий ракетных ударов.

Мира уже не будет

Верные путинцы и просто сочувствующие. Их много. Их очень много. От Воронежа до Владивостока. Миллионы.

Интересно Может ли религия умереть в последующие 20 лет и при чем здесь война

Останутся жить на своей земле украинцы. Те, кто потерял на этой войне близких, родственников, друзей, часть жизни, драгоценное время, дома, квартиры, работу, сбережения.

Те, кому война искалечила судьбу, любовь, карьеру, забрала или сломала самое ценное, дорогое и невосполнимое – мирную созидательную жизнь, семью. Изменила будущее.

Будет демаркационная линия. Будет какое-то соглашение. Но мира не будет.

Конец войны далеко не всегда означает мир. Никуда не денутся те, кто начал эту войну. Никуда не денутся те, кто удар отразил. И их семьи. И их друзья.

И могилы. Кстати, с обеих сторон.

Ненависть не исчезнет с последним выстрелом

Ненависть тех, кто хотел захватить и убить и ненависть к тем, кто хотел захватить и убить, вряд ли исчезнут с последним выстрелом. И через год не исчезнут. И через 10. Может быть, через 50, но не факт. Для этого агрессор должен стать голубем мира, а это вряд ли.

Актуально "Освободители" с нюансом: россияне признали, что захватывают Украину

Я, например, за свою жизнь ничего не прощу и не забуду. И дети мои тоже. И внукам накажу. Не только я, поверьте.

Тому, что произошло, нет прощения, оправдания или понимания. Оно не появится со временем. Не люблю слово "навсегда", но для меня это навсегда. Чумная территория. Там, где живут враги.

Не только режим в этом виноват, поверьте. Режим – это и те, кто за него голосует: от Воронежа до Владивостока. Миллионы. Им нет прощения. Всем вместе. И каждому в отдельности.