Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал казахского дипломатического учреждения. Об опасности 20 ноября в Украине также писали и посольства других государств.

К теме Россияне пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств, – Коваленко

Что писали в посольстве Казахстана своим гражданам в Украине

В дипучреждении отметили, что в связи с частыми артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине и в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам страны рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину.

Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и немедленно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей,

– написали в посольстве.

Там также подчеркнули, что для выезда из Украины в Казахстан граждане могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, а дальше – коммерческим авиасообщением.

"В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана нужно иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна", – резюмировали в посольстве.

К слову, в ГУР МО прокомментировали сообщения в сети, которые распространяют якобы от их имени относительно "массированной ракетно-бомбовой атаки по Украине" 20 ноября. В разведке подчеркнули, что это очередная иинформационно-психологическая атака врага, направленная на запугивание украинцев.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также подтвердил, что россияне сейчас информационно пытаются качать панические настроения в Украине на фоне закрытия иностранных посольств. Лейтенант подчеркнул, что о планах врага известно, а Силы обороны готовы противодействовать этим действиям.