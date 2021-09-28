Возможен, но не сейчас: в Беларуси вновь задумываются над отменой смертной казни
Источник:БЕЛТА
В Беларуси вопрос отмены смертной казни в стране хотят вынести на общественное обсуждение. Правда, соответствующий референдум не собираются проводить в ближайшее время.
Об этом заявил глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич после обсуждения предложений по изменениям в Конституцию Беларуси.
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По его словам, сейчас обсуждать вопрос отмены смертной казни или изменения порядка ее применения нецелесообразно.
Поскольку этот вопрос очень чувствительный. Он рассматривался уже на референдуме в 1996 году. И для проведения специального референдума нужна соответствующая работа,
– пояснил глава КС Беларуси.
Под словами "соответствующая работа" подразумевается:
- социологические исследования,
- разъяснительная работа,
- проверка готовности общества к принятию ответственного решения.
Смертная казнь в Беларуси
Сейчас Беларусь единственная страны Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. Однако с 2000 года количество смертных приговоров постепенно уменьшается.
Интересно, что в 1995 году Александр Лукашенко провел свой знаменитый референдум. Чтобы скрыть, что основная цель референдума – узурпация власти, среди вопросов был вопрос о частной собственности на землю и, собственно, смертной казни. По результатам референдума, более 80% опрошенных вроде бы высказались против отмены смертной казни.
Разрешена ли смертная казнь в Украине?
Смертную казнь в Украине отменили еще в 1995 году, это было важным условием для вступления нашей страны в Совет Европы. Правда, тогда решение о моратории на смертную казнь приняли без соблюдения надлежащей процедуры. Поэтому случаи казни людей все же были. Окончательно отменили смертную казнь в 1999 году. А за год Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми окончательно изъяла понятие "смертная казнь" из официального списка уголовных наказаний государства.