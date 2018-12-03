Возможен ли диалог между Россией и НАТО: Столтенберг озвучил условие

Альянс готов продолжить диалог с Россией только при условии соблюдения международных обязательств. Большую тревогу НАТО вызывает нарушение Кремлем условий Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

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Так, Столтенберг подчеркивает важность контроля над вооружением для безопасности международного сообщества.

Мы стремимся к диалогу с Россией, и мы стремимся улучшить отношения. Но, чтобы сделать это возможным, Россия должна полностью соблюдать свои международные обязательства,

– сказал Столтенберг.

Он также отметил, на встрече глав МИД стран НАТО 4 декабря будут обсуждаться несоблюдение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Россия разработала, изготовила и развернула новую ракету. Она может долететь до европейских городов. Россия должна предпринять немедленные шаги для обеспечения полного соблюдения договора", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.