Чи можливий діалог між Росією і НАТО: Столтенберг озвучив умову

Альянс готовий продовжити діалог з Росією лише за умови дотримання нею міжнародних зобов'язань. Велику тривогу НАТО викликає порушення Кремлем умов Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

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Так, Столтенберг наголошує на важливості контролю над озброєнням задля безпеки міжнародної спільноти.

Ми прагнемо до діалогу з Росією, і ми прагнемо поліпшити відносини. Але, щоб зробити це можливим, Росія повинна повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань,

– сказав Столтенберг.

Він також зазначив, на зустрічі глав МЗС країн НАТО 4 грудня буде обговорюватися недотримання Росією Договору про ракети середньої та меншої дальності.

"Росія розробила, виготовила та розгорнула нову ракету. Вона може дістатися до європейських міст. Росія повинна зробити негайні кроки для забезпечення повного дотримання договору", – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.