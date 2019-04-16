20:22
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, сегодня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Возможен ли срыв выборов из-за незаполненности участковых комиссий: данные ЦИК

      63 Читати новину українською
      УИК почти сформированы
      УИК почти сформированы / Иллюстративное фото

      Для проведения второго тура выборов президента Украины в состав УИК (участковых избирательных комиссий) по состоянию на 15:00 вторника 16 апреля включено достаточно граждан Украины, чтобы признать вероятность срыва голосования 21 апреля из-за незаполненности участковых комиссий крайне скудной.

      По результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Поэтому украинцы будут голосовать во втором туре 21 апреля за двух кандидатов-лидеров первого тура: Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

      Читайте также: В ЦИК рассказали, сколько международных наблюдателей будет работать во втором туре

      Сколько в Украине избирательных округов?

      199, а следовательно – окружных избирательных комиссий.

      Сколько избирательных участков содержат эти 199 округов?

      28 тысяч 808, а следовательно ровно столько участковых избирательных комиссий надо сформировать до второго тура выборов президента Украины 21 апреля 2019 года.

      Сколько людей должно работать в участковых избирательных комиссиях в день голосования?

      413 тысяч граждан Украины.

      Сколько зарегистрировано членов УИК?

      195 тысяч представителей кандидата Владимира Зеленского и 147 тысяч от кандидата Петра Порошенко. Еще 59 тысяч – назначены окружными комиссиями по представлению председателей ОИК. Итак, вместе – 401 тысяча.

      Рейтинг
      Рейтинг кандидатов: данные КМИС

      Почему от ОИК пришлось назначать аж 60 тысяч членов УИК?

      Закон "О выборах Президента Украины" говорит: если кандидат на пост президента не подал установленное количество кандидатур в состав УИК в предусмотренные этим же законом сроки, окружная избирательная комиссия формирует состав участковых избирательных комиссий по предложениям членов ОИК. Сейчас все еще острой проблема формирования состава УИК выглядит более чем в 40 округах.

      Что говорят в ЦИК о готовности к выборам?

      Пресс-центр ЦИК заявил: "ЦИК преодолевает препятствия и готова к проведению второго тура голосования выборов Президента Украины 2019".

      Второй тур выборов президента: о дате и прогнозах – в материале 24 канала

      Народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook дополнил, что по состоянию на 17:00 ситуация с заполнением УИК следующая: команда Зеленского заполнила 94% квот, штаб Порошенко заполнил 71% квоты.

      В целом можно сказать, что сценария срыва выборов из-за незаполнения членами участковых избирательных комиссий не будет,
      – написал Геращенко.

       

       

      blog_ava
      Страстная неделя-2019: что можно есть
      сегодня
      9730
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Не Нотр-Дамом единым: какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров: инфографика
      сегодня , 20:11 Не Нотр-Дамом единым: какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров: инфографика
      15
      Інша реальність Порошенка, або Звільнення Савченко і Рубана як діагноз владі
      сегодня , 19:30 Інша реальність Порошенка, або Звільнення Савченко і Рубана як діагноз владі
      Артем Овдієнко 550
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
      сегодня , 19:08 Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
      24719
      Медицинская экспертиза кандидатов вполне оправдана, – психолог о низкопробных выборах в Украине
      сегодня , 19:00 Медицинская экспертиза кандидатов вполне оправдана, – психолог о низкопробных выборах в Украине
      Наталя Ромашова 58
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Председатель Нацполиции возмущена решением суда относительно скандального водителя BMW
      1 марта 2016 , 15:57
      Лунин против Ювентуса: едва не травмировал звезду туринцев и совершил несколько классных сейвов - видео действий украинца
       5 августа 2018 , 10:30
      Хитрый болбой спас победу Тоттенхэма – ВИДЕО
       31 января , 13:24
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук