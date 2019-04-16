Возможен ли срыв выборов из-за незаполненности участковых комиссий: данные ЦИК

Для проведения второго тура выборов президента Украины в состав УИК (участковых избирательных комиссий) по состоянию на 15:00 вторника 16 апреля включено достаточно граждан Украины, чтобы признать вероятность срыва голосования 21 апреля из-за незаполненности участковых комиссий крайне скудной.

По результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Поэтому украинцы будут голосовать во втором туре 21 апреля за двух кандидатов-лидеров первого тура: Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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Сколько в Украине избирательных округов?

199, а следовательно – окружных избирательных комиссий.

Сколько избирательных участков содержат эти 199 округов?

28 тысяч 808, а следовательно ровно столько участковых избирательных комиссий надо сформировать до второго тура выборов президента Украины 21 апреля 2019 года.

Сколько людей должно работать в участковых избирательных комиссиях в день голосования?

413 тысяч граждан Украины.

Сколько зарегистрировано членов УИК?

195 тысяч представителей кандидата Владимира Зеленского и 147 тысяч от кандидата Петра Порошенко. Еще 59 тысяч – назначены окружными комиссиями по представлению председателей ОИК. Итак, вместе – 401 тысяча.



Рейтинг кандидатов: данные КМИС

Почему от ОИК пришлось назначать аж 60 тысяч членов УИК?

Закон "О выборах Президента Украины" говорит: если кандидат на пост президента не подал установленное количество кандидатур в состав УИК в предусмотренные этим же законом сроки, окружная избирательная комиссия формирует состав участковых избирательных комиссий по предложениям членов ОИК. Сейчас все еще острой проблема формирования состава УИК выглядит более чем в 40 округах.

Что говорят в ЦИК о готовности к выборам?

Пресс-центр ЦИК заявил: "ЦИК преодолевает препятствия и готова к проведению второго тура голосования выборов Президента Украины 2019".

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Народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook дополнил, что по состоянию на 17:00 ситуация с заполнением УИК следующая: команда Зеленского заполнила 94% квот, штаб Порошенко заполнил 71% квоты.

В целом можно сказать, что сценария срыва выборов из-за незаполнения членами участковых избирательных комиссий не будет,

– написал Геращенко.