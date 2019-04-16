Чи можливий зрив виборів через незаповненість дільничих комісій: дані ЦВК

Для проведення другого туру виборів президента України до складу ДВК (дільничних виборчих комісій) станом на 15:00 вівторка 16 квітня включено достатньо громадян України, щоб визнати ймовірність зриву голосування 21 квітня через незаповненість дільничих комісій вкрай мізерною.

За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Тож українці голосуватимуть у другому турі 21 квітня за двох кандидатів-лідерів першого туру: Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

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Скільки в Україні виборчих округів?

199, а отже – окружних виборчих комісій.

Скільки виборчих дільниць містять ці 199 округів?

28 тисяч 808, а отже рівно стільки дільничних виборчих комісій треба сформувати до другого туру виборів президента України 21 квітня 2019 року.

Скільки людей повинно працювати у дільничних виборчих комісіях у день голосування?

413 тисяч громадян України.

Скільки вже зареєстровано членів ДВК?

195 тисяч представників від кандидата Володимира Зеленського та 147 тисяч від кандидата Петра Порошенка. Ще 59 тисяч – призначені окружними комісіями за поданням голів ОВК. Отже, разом – 401 тисяча.



Рейтинг кандидатів: дані КМІС

Чому від ОВК довелося призначати аж 60 тисяч членів ДВК?

Закон "Про вибори Президента України" каже: якщо кандидат на пост президента не подав встановлену кількість кандидатур до складу ДВК у передбачені цим же законом строки, окружна виборча комісія формує склад дільничних виборчих комісій за пропозиціями членів ОВК. Наразі все ще гострою проблема доформування складу ДВК виглядає у понад 40 округах.

Що кажуть у ЦВК про готовність до виборів?

Прес-центр ЦВК заявив: "ЦВК долає перешкоди і готова до проведення другого туру голосування виборів Президента України 2019 року".

Другий тур виборів президента: про дату та прогнози – у матеріалі 24 каналу

Народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook доповнив, що станом на 17:00 ситуація із заповненням ДВК наступна: команда Зеленського заповнила 94% квот, штаб Порошенка заповнив 71% квот.

Загалом можна сказати, що сценарію зриву виборів через незаповнення членами дільничних виборчих комісій не буде,

– написав Геращенко.