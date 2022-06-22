Ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв немецко-советской войны. В России эту дату считают началом так называемой "Великой Отечественной войны", когда Германия напала на СССР. Хотя до этого Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне Германии. Но об этом в России не любят упоминать, упуская этот момент.

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В этот день в нашем государстве все силовые структуры будут работать в усиленном режиме. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

В то же время он заявил, что ожидать чего-то необычного со стороны российских кафиров не стоит. Ведь у нас и так идет война, а обстрелы гражданского населения, украинских городов и сел происходит ежедневно.

"Я бы не уделял такого глобального значения 22 июня на сегодняшний день. Потому что россияне будут делать все то, что они делали вчера, позавчера и так далее", – подчеркнул Вадим Денисенко.

В то же время он назвал единственное теоретическое отличие от остальных дней, пока идет война.

"Единственное, что может быть – это теоретическая активизация диверсионно-разведывательных групп в определенных регионах Украины. Мы это понимаем, это понимают все силовые структуры. И именно поэтому в усиленном режиме работают все", – заявил Вадим Денисенко.

Вероятные провокации со стороны России 22 июня

В то же время Совет национальной безопасности Украины предупредил о возможных провокациях России в ближайшее время , а именно во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв войны. Поэтому власти призвали жителей соблюдать правила безопасности. Там не исключают вариантов нанесения Россией ракетных ударов по скоплению людей во время чествования погибших украинцев во время Второй мировой войны.

Поэтому СНБО рекомендует избегать скопления людей, а в случае воздушной тревоги – немедленно направиться в ближайшее укрытие или бомбоубежище.

При этом Россия использует все имеющееся у них вооружение для обстрела территории Украины (за исключением ядерного оружия). Крылатые ракеты, находящиеся в арсенале кафиров, позволяют обстрелять любую точку на карте Украины. Для этого используются как корабли в акватории Черного и Азовского морей, так и стратегическая авиация, работающая в Каспийском регионе.

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Оккупанты также активно используют территорию Беларуси, чтобы оттуда запускать крылатые ракеты. Ведь в то время время прилета ракеты значительно сокращается.

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