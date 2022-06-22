Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи та вшанування пам'яті жертв німецько-радянської війни. У Росії цю дату вважають початком так званої "великої вітчизняної війни", коли Німеччина напала на СРСР. Хоча до цього Радянський Союз майже два роки брав участь у Другій світовій війні на стороні Німеччини. Але про це в Росії не люблять згадувати, упускаючи цей момент.

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Відтак у цей день в нашій державі усі силові структури будуть працювати у посиленому режимі. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

Водночас він заявив, що очікувати чогось незвичного зі сторони російських окупантів не варто. Адже в нас і так триває війна, а обстріли цивільного населення, українських міст та сіл відбувається щоденно.

"Я б не приділяв такого глобального значення 22 червня на сьогодні. Тому що росіяни будуть робити все те, шо вони робили вчора, позавчора і так далі", – наголосив Вадим Денисенко.

Водночас він назвав єдину теоретичну відмінність від решти днів, поки триває війна.

"Єдине, що може бути – це теоретична активізація диверсійно-розвідувальних груп в певних регіонах України. Ми це розуміємо, це розуміють всі силові структури. І саме тому в посиленому режимі всі працюють", – заявив Вадим Денисенко.

Ймовірні провокації зі сторони Росії 22 червня

Водночас Рада національної безпеки України попередила про можливі провокації Росії найближчим часом, а саме під час заходів з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв війни. Відтак влада тому закликала жителів дотримуватись правил безпеки. Там не відкидають варіантів завдання Росією ракетних ударів по скупченню людей під час вшанування загиблих українців під час Другої світової війни.

Тож РНБО рекомендує уникати скупчення людей, а у випадку повітряної тривоги – негайно направитися до найближчого укриття чи бомбосховища.

При цьому Росія використовує усе наявне в них озброєння, для обстрілу території України (за винятком ядерної зброї). Крилаті ракети, які є в арсеналі окупантів, дозволяють обстріляти будь-яку точку на карті України. Для цього використовуються як кораблі в акваторії Чорного та Азовського морів, так і стратегічна авіація, що працює в Каспійському регіоні.

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Окупанти також активно використовують територію Білорусі, щоб звідти запускати крилаті ракети. Адже тоді час прильоту ракети значно скорочується.

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