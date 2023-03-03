Утром 3 марта по всей территории раздалась воздушная тревога. Причиной тому стал взлет истребителя МиГ-31К. Напоминаем, что он несет на себе "Кинжалы", которые существующие в Украине системы ПВО не могут сбивать.

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Россияне снова подняли МиГ-31К