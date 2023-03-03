Зранку 3 березня по всій території пролунала повітряна тривога. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К. Нагадуємо, що він несе на собі "Кинджали", які наявні в Україні системи ППО не можуть збивати.

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Росіяни знову підняли МіГ-31К

09:08. Спочатку сирени пролунали у Києві. Якщо повітряна тривога оголошується у столиці з самого початку, то існує ймовірність активності винищувача МіГ-31К. Так і сталося.

09:09. Надійшло повідомлення від моніторингового каналу Monitor. У ньому йшлося про те, що злетів російський винищувач МіГ-31К, який є ракетоносієм "Кинджалів". Вкотре нагадуємо, що ракети Х-47м2 надзвичайно небезпечні. І наявні в Україні засоби ППО не можуть їх збивати взагалі.

09:17. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник зауважив, що цього разу літак злетів з території Білорусі. Зазначимо, що на цей момент "Беларускі Гаюн" відповідної інформації не повідомляв. Очікуємо на підтвердження і від них.

09:18. Існує можливість, що на північній околиці Києва лунатимуть вибухи. У КМВА у цей час повідомили, що у Вишгородському районі працюють наші сапери. Хай там як, ми закликаємо під час повітряної тривоги залишатися в укриттях: чутно вам звуки вибухів, чи ні.

09:30. Monitor опублікував додаткові відомості. Моніторинговий канал попередив про активність тактичної авіації росіян уздовж берегової лінії Азовського моря та кордону нашої держави на Сході.

09:34. У Monitor додали, що існує ймовірність того, що ворог завдасть комбінований запуск керованих авіаційних ракет тактичною авіацією, х-47м2. Крім того, може використовувати РЕБ, щоб ввести сили ППО в оману.

Росіяни все частіше підіймають МіГ-31К

Так, 2 березня ввечері вони вже погрожували Україні ударом "Кинджалами". Тоді повітряна тривога пролунала о 18:52.

Зауважимо, що о 19:00 глава Львівської ОВА Максим Козицький попрохав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу. Він наголосив, що існує реальна небезпека і варто розуміти, що росіяни надзвичайно підступні у своїх діях.

Уже о 19:12 надійшла інформація, що винищувач відійшов від пускових рубежів. Власне, тоді сирена лунала через його зліт над територією Росії.

Україна не може збивати "Кинджали"

Наостанок нагадаємо, але вже з допомогою речника Повітряних сил, у чому загроза "Кинджалів". Він кількома тижнями раніше спростував чутки про те, що наша ППО може збивати такі ракети.

Його можна збити тільки у фейсбуку. На якихось телеграм-каналах чи ще десь. Ми не можемо збивати цю ціль. Я особисто не бачив, хто це публікував, ну і закликаю все ж таки довіряти офіційним джерелам. Якби ми збивали "Кинджал" нашими засобами ППО, першими б прокричали, що нам вдалося це зробити,

– наголосив він.

Відтак ваша задача – залишатися в укритті доти, поки не буде відбою. Таким чином ви зможете врятувати собі життя, якщо росіяни таки захочуть випустити цього разу "Кинджал".