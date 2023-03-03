Зранку 3 березня по всій території пролунала повітряна тривога. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К. Нагадуємо, що він несе на собі "Кинджали", які наявні в Україні системи ППО не можуть збивати.
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Росіяни знову підняли МіГ-31К
Росіяни все частіше підіймають МіГ-31К
- Так, 2 березня ввечері вони вже погрожували Україні ударом "Кинджалами". Тоді повітряна тривога пролунала о 18:52.
- Зауважимо, що о 19:00 глава Львівської ОВА Максим Козицький попрохав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу. Він наголосив, що існує реальна небезпека і варто розуміти, що росіяни надзвичайно підступні у своїх діях.
- Уже о 19:12 надійшла інформація, що винищувач відійшов від пускових рубежів. Власне, тоді сирена лунала через його зліт над територією Росії.
Україна не може збивати "Кинджали"
Наостанок нагадаємо, але вже з допомогою речника Повітряних сил, у чому загроза "Кинджалів". Він кількома тижнями раніше спростував чутки про те, що наша ППО може збивати такі ракети.
Його можна збити тільки у фейсбуку. На якихось телеграм-каналах чи ще десь. Ми не можемо збивати цю ціль. Я особисто не бачив, хто це публікував, ну і закликаю все ж таки довіряти офіційним джерелам. Якби ми збивали "Кинджал" нашими засобами ППО, першими б прокричали, що нам вдалося це зробити,
– наголосив він.
Відтак ваша задача – залишатися в укритті доти, поки не буде відбою. Таким чином ви зможете врятувати собі життя, якщо росіяни таки захочуть випустити цього разу "Кинджал".