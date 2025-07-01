Некоторые нюансы есть также в процессе мобилизационной работы с людьми с инвалидностью. Они освобождаются от призыва, но должны подтвердить свой статус. Об этом пишет 24 Канал.

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В Украине могут мобилизовать людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью имеют право на отсрочку и не подлежат призыву. Это касается всех трех групп. Если у человека есть удостоверение об инвалидности и заключение врачей, то мобилизовать его не могут. Также эта группа мужчин может выезжать за границу. Чтобы пограничники выпустили за пределы Украины, нужно предъявить им соответствующее удостоверение.

Мужчина, который имеет инвалидность, может получить повестку от ТЦК. Во время военного положения работники центров могут проверить документы мужчины и при необходимости отправить его на медосмотр. Если гражданину с инвалидностью пришла повестка, стоит прийти в ТЦК и СП и заявить о наличии отсрочки. Тогда человек не получит штраф за нарушение правил воинского учета.

По новому закону есть несколько случаев, когда человека с инвалидностью могут мобилизовать.

Речь идет в частности о таких случаях:

если гражданин не имеет отсрочки. При наличии подтвержденной инвалидности стоит все равно прийти в ТЦК, чтобы оформить отсрочку. Если этого не сделать, ТЦК не будет знать о вашем статусе и оставлять вас на воинском учете.

если инвалидность не подтвердили повторно. Тогда человека могут мобилизовать на общих основаниях.

если человек подписал контракт и ушел на фронт добровольно.

Только в этих случаях бронирование не действует и человек подлежит мобилизации.

Напомним, в этом году согласно закону отсрочка не предоставляется студентам 25 лет и старше, которые не получают высший уровень образования. Также право на бронирование теряют многодетные родители, которые имеют долги по выплате алиментов. Также теперь в армию могут призвать граждан, которые ухаживают за родителями с инвалидностью жены.