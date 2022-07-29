Угроза наземного наступления из беларуси есть, мы готовы к этому, – власть Черниговщины

Наземное наступление из беларуси на Север возможно. Власти Черниговщины уверяют, что готовы к этому.

Беларусь активизировала враждебные действия против Украины. Почти все ракеты, которые "прилетали" по городам и селам в последнее время, были выпущены именно из беларуси. Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Чаус о возможном наступлении беларуси

Мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории беларуси и к этому готовы,

– подчеркнул глава Черниговской ОВА.

Кстати, ракетная угроза со стороны беларуси существует постоянно. Тем временем артиллерийские обстрелы по Черниговщине наносят российские оккупанты.

Что известно об обстрелах Черниговщины

Вячеслав Чаус рассказывает, что приграничье Черниговщины враг обстреливает постоянно. 28 июля вечером и сегодня утром оккупанты атаковали населенные пункты Новгород-Северского района. Речь идет о Леоновке, Буде-Воробьевской и т.д.

28 июля произошел также и ракетный обстрел. Около 20 ракет "прилетели" на территорию Гончаровской общины. Раненых среди гражданского населения нет, но среди военных потери есть.

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