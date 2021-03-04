Возможна новая атака на Капитолий: здание усиленно охраняют
В США предупредили о возможной новой атаке на Капитолий уже 4 марта. Ее, вероятно, планируют сторонники экс-президента Дональда Трампа.
Источник:Служба безопасности Капитолия
В Штатах заявили, что получили информацию, что готовят новую атаку, которую планирует вооруженная группа.
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Что известно о возможной атаке
- Подробности не уточнили из-за секретной информации. Добавили, что якобы группа убеждала тысячи людей присоединиться.
- В то же время, как сообщало BBC, новое наступление могут организовать сторонники Трампа и конспирологической теории QAnon. Сторонники теории заговора считают 4 марта "настоящим днем инаугурации", когда Трамп якобы должен заступить на второй срок.
- Washinston Post писал, что из-за угрозы штурма отменили заседание Палаты представителей.
Поэтому силовики усилили охрану здания Конгресса, вокруг поставили металлическое заграждение.
Что известно о прошлой атаке на Капитолий
- Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.
- Они хотели, чтобы не объявили официальные результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
- В результате 5 человек погибли, многие – получили ранения.
- Заседание Конгресса прервали, однако затем Байдена таки объявили президентом.
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