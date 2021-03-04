В США предупредили о возможной новой атаке на Капитолий уже 4 марта. Ее, вероятно, планируют сторонники экс-президента Дональда Трампа.

В Штатах заявили, что получили информацию, что готовят новую атаку, которую планирует вооруженная группа. Читайте также Сенат аплодировал стоя: в США наградили полицейского, который защищал Капитолий во время штурма Что известно о возможной атаке Подробности не уточнили из-за секретной информации. Добавили, что якобы группа убеждала тысячи людей присоединиться.

В то же время, как сообщало BBC, новое наступление могут организовать сторонники Трампа и конспирологической теории QAnon. Сторонники теории заговора считают 4 марта "настоящим днем ​​инаугурации", когда Трамп якобы должен заступить на второй срок.

Washinston Post писал, что из-за угрозы штурма отменили заседание Палаты представителей. Поэтому силовики усилили охрану здания Конгресса, вокруг поставили металлическое заграждение. Что известно о прошлой атаке на Капитолий Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.

Они хотели, чтобы не объявили официальные результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

В результате 5 человек погибли, многие – получили ранения.

Заседание Конгресса прервали, однако затем Байдена таки объявили президентом.

Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала