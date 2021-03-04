Можлива нова атака на Капітолій: будівлю посиленно охороняють
У США попередили про можливу нову атаку на Капітолій вже 4 березня. Її, ймовірно, планують прихильники експрезидента Дональда Трампа.
Джерело:Служба безпеки Капітолію
У Штатах заявили, що отримали інформацію, що готують нову атаку, яку планує озброєна група.
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Що відомо про ймовірну атаку
- Подробиці не уточнили через секретну інформацію. Додали, що нібито група переконувала тисячі людей приєднатись.
- Водночас, як повідомляло BBC, новий наступ можуть організувати прихильники Трампа та конспірологічної теорії QAnon. Прихильники теорії змови вважають 4 березня "справжнім днем інавгурації", коли Трамп нібито мав би заступити на другий термін.
- Washinston Post писав, що через загрозу штурму скасували засідання Палати представників.
Тому силовики посилили охорону будівлі Конгресу, навколо поставили металеве загородження.
Що відомо про минулу атаку на Капітолій
- Прихильники Трампа 6 січня 2021 року увірвались до Капітолія, де засідав Конгрес.
- Вони хотіли, щоб не оголосили офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.
- У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.
- Засідання Конгресу перервали, однак потім Байдена таки оголосили президентом.
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