У США попередили про можливу нову атаку на Капітолій вже 4 березня. Її, ймовірно, планують прихильники експрезидента Дональда Трампа.

У Штатах заявили, що отримали інформацію, що готують нову атаку, яку планує озброєна група. Читайте також Сенат аплодував стоячи: у США нагородили поліцейського, який захищав Капітолій під час штурму Що відомо про ймовірну атаку Подробиці не уточнили через секретну інформацію. Додали, що нібито група переконувала тисячі людей приєднатись.

Водночас, як повідомляло BBC, новий наступ можуть організувати прихильники Трампа та конспірологічної теорії QAnon. Прихильники теорії змови вважають 4 березня "справжнім днем інавгурації", коли Трамп нібито мав би заступити на другий термін.

Washinston Post писав, що через загрозу штурму скасували засідання Палати представників. Тому силовики посилили охорону будівлі Конгресу, навколо поставили металеве загородження. Що відомо про минулу атаку на Капітолій Прихильники Трампа 6 січня 2021 року увірвались до Капітолія, де засідав Конгрес.

Вони хотіли, щоб не оголосили офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.

Засідання Конгресу перервали, однак потім Байдена таки оголосили президентом.

Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу