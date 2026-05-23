Предупреждать надо не нас: МИД Украины остро обратился к Западу на фоне возможной атаки

Министерство иностранных дел Украины обратилось к зарубежным партнерам нашего государства. Заявление сделали в связи с предупреждением о возможной российской атаке.

Об этом говорится в заметке Андрея Сибиги вечером 23 мая.

Как в МИД отреагировали на предупреждение Запада о возможной атаке в ночь на 23 мая?

По словам Андрея Сибиги, пришло время для западных партнеров превратить солидарность с Украиной в действия.

Мы благодарны за ваше предупреждение о массированном ударе. И мы понимаем ваши предупреждения для ваших граждан. Но ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами. Это должно быть предупреждение, услышано в Москве – российским режимом. У вас есть рычаги влияния. Воспользуйтесь ими сейчас. Предупредите Москву о цене, которую ей придется заплатить. Как публично, так и через закрытые каналы,

– написал министр.

Он подчеркнул, что обеспокоенности и соболезнований, которые обычно выражают после российских атак, недостаточно.

"Нам нужны конкретные действия, увеличивающие цену войны для агрессора уже сейчас. Это будет лучший способ выразить солидарность с украинским народом", – завершил он.

О чем западная разведка предупредила Украину?

Вечером 23 мая Владимир Зеленский написал: США и ЕС предупредили Украину, что Россия может ударить "Орешником". Киев проверяет эту информацию.

Президент призвал реагировать на тревогу и воспользоваться укрытиями в ночь на 24 мая. Предупреждение действует и на следующие дни.

Украина видит признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения. Во время этого удара враг может использовать и БРСД "Орешник".