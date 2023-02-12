Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что в приграничных районах с Украиной враг продолжает удерживать свои подразделения. Также он не прекращает артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения.

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Обстрелы и отсутствие российских войск

В частности, за прошедшие сутки он обстрелял районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Однако по словам Жданова, Северское, Слобожанское, Волынское и Полесское направления более-менее стабильны.

Там у российских войск практически нет. Только на полигонах Брестской области. Мы их контролируем и знаем их количество и их перемещение,

– подчеркнул Жданов.

По словам военного эксперта, на границе располагаются белорусские войска, которые стоят на прикрытии государственной границы.

Угроза наступления и провокации

Жданов рассказал, что на границах Севера Украины по состоянию на 12 февраля нет наступательной вражеской группировки.

Как только она начнет формироваться, я думаю, Генеральный штаб нам сообщит, и мы с вами будем об этом знать. Поэтому это сразу ответ на вопрос будет ли наступление на Севере,

– сказал он.

Однако в этих направлениях существует возможность провокации. Тем не менее они будут связаны не с наступлением, а с наступательными действиями российских войск на Востоке Украины.

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