Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Россия в очередной раз обстреляла Сумщину 23 января.

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Сумское направление также укрепляется

Жданов отметил, что сумчане не переживают за себя, потому что говорят, что они врага отразят, но волнуются, чтобы соседние области не подвели. Естественно, Генштаб все эти варианты проделывает. Можно не сомневаться, что в Генштабе отработано несколько вариантов развития событий.

Как только наша разведка будет знать, что там начали накапливаться техника и вооружение, появилась тенденция к формированию ударной группировки, поверьте, там и без того оборона накапливается в инженерном плане постоянно, граница укрепляется, а так эти процессы станут еще более мощными.

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что наши военные там постоянно проводят учения, отрабатывают навыки отражения вероятного вторжения врага.

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Оборона должна выдержать любое движение врага

По словам военного эксперта, если начнется любое движение врага в смысле начала формирования ударных группировок, оборона будет занята и будет отражаться. Вопрос, который волнует всех, выдержит она или нет. Мы надеемся, что она выдержит.

"Благодаря нашей подготовке и обученности наших войск. Мы надеемся, что наша оборона выдержит, и враг не сможет продвинуться. Или же понесет огромные потери, которые будут несопоставимы для дальнейшего продвижения вглубь нашей страны", - подчеркнул Жданов.

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