Такое мнение 24 каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Риски нового наступления России существуют, но Украина готова ко всему.

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Оккупировать такие города как Киев и Харьков нереально

Свитан рассказал, что такие города, как Киев и Харьков защищают сами себя людьми и застройкой. Оккупировать, в частности, столицу не выйдет из-за его площади и населения. Для того чтобы захватить Харьков нужно 150 тысяч хорошо обученных военных, 400 тысяч – чтобы окружить. Для Киева – 1 миллион и 1,5 миллиона соответственно.

Такого рода военные операции, скажем, со стороны Беларуси, со стороны Сум или Черниговской области невозможны. Поэтому вряд ли будет выполнена такого рода операция, а именно движение на Киев еще раз, особенно после того, как нашими ВСУ были приняты меры по охране и обороне такого объекта, как Киев и близлежащие территории.

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что новое такое наступление либо со стороны Беларуси, либо со стороны России для оккупационных войск завершится еще хуже, чем в феврале. Такой вывод можно делать судя по уровню подготовки ВСУ и вооружению, которое у нас есть.

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Направление для нового наступления

По словам военного эксперта, единственное направление, где весной россияне могут пойти в наступление – Валуйки, граница Харьковской и Луганской областей. В этом районе уже было до 100 тысяч российских военных, прошедших через этот населенный пункт.

"Валуйки сами по себе – это мощный логистический центр, там стоит несколько дивизий. То есть там они могут начать определенное движение, чтобы помешать контрнаступлению украинцев в сторону Луганска. Больше в ближайшие полгода российская армия не может выполнить больше ничего", – отметил летчик-инструктор.

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