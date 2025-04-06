Такая возможность есть, но не в ближайшие недели. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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"У врага будет выбор"

Александр Мусиенко отметил, что Украина выступает за полное прекращение огня. К сожалению, Россия сейчас демонстрирует противоположные тенденции, в этом и заключается проблема. Нет признаков того, что враг сейчас готовится прекратить огонь.

Захватчики готовятся к тому, чтобы в дальнейшем подпитывать и перегруппировывать свои военные контингенты, доукомплектовывать, пополнять потери и проводить наступательные действия на отдельных участках, пытаясь их интенсифицировать.

С другой стороны, достаточно ли сейчас у России ресурсов, сил и возможностей для того, чтобы говорить о каких-то стратегических или хотя бы оперативных успехах на фронте? По моему мнению, нет. Враг будет концентрироваться на том, чтобы попытаться истощать подразделения ВСУ, осуществляя максимальное огневое воздействие, забрасывая штурмовыми группами, которые в большом количестве уничтожаются. Это дает возможность сдерживать фронт от прорыва,

– считает военнослужащий.

Также происходят удары с воздуха. Российский террор не прекращается. Есть вероятность, что россияне могут дойти до состояния истощения, бесперспективности своих штурмов и атак и будут готовы идти на уступки.

Однако оккупанты пытаются затягивать время, параллельно проводят различные информационно-психологические операции. Появляются публикации в западных СМИ, где есть ссылки на какие-то источники из Москвы, которые делятся какой-то информацией. В частности, что они готовы вести боевые действия столько, сколько надо, санкции, пошлины на нефть ничего не значат и так далее. На самом деле они боятся различных действий по экономике России, поэтому постоянно подчеркивают это.

Не стоит исключать возможность того, что, например, до конца 2025 года российские планы могут предусматривать прекращение огня, остановку активных наступательных действий. Потому что ресурсные возможности для проведения постоянных наступлений и штурмов все больше будут исчерпываться.

Может сложиться так, что сейчас у врага есть возможность пополнять свои силы, пока другие ведут наступательные действия, постоянно подпитывать, чтобы это российское наступление не останавливалось с октября 2023 года. Возможно ли будет так подпитывать осенью 2025 года? У меня есть сомнения,

– сказал Мусиенко.

По его словам, может быть уменьшение интенсивности штурмов на суше, уменьшение возможностей России к ведению таких активных наступательных действий. Состояние прекращения огня будет наступать если не де-юре, то де-факто. Возможно, не наступит режим полной тишины. Но интенсивность врага в ведении наступления с помощью применения большого количества живой силы, будет постепенно угасать, особенно по применению техники, артиллерии и так далее.

Поэтому для них будет выбор или продолжать воевать чисто дронами и использовать компоненты с воздуха, что-то поддерживая там, меньшими и более ограниченными операциями на суше, или соглашаться на прекращение огня, который они потом нарушат. Такая вероятность существует. Но не ближайшие недели, если мы говорим сугубо о военной компоненте,

– предположил военный.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение огня было нарушено несколько раз. Однако, по его мнению, сейчас ситуация ближе к достижению мира, поскольку "обе стороны говорят друг с другом", однако не хотят прекращения конфликта.