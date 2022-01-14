Возможное нападение России: в ЕС определили 10 шагов из сферы безопасности
14 января 2022 , 21:57Читати новину українською
Источник:24 канал
Евросоюз готов дать прямой ответ на любую агрессию России. На фоне подобных угроз в ЕС определили 10 шагов в сфере европейской безопасности.
Несмотря на это, Евросоюз предпочитает дипломатические пути. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.
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Политик рассказал, что в центре этих встреч была тема российской угрозы на украинских границах и безопасности.
10 шагов ЕС, если Россия нападет
В случае российской агрессии определили 10 шагов, определяющих алгоритм действий ЕС.
- Евросоюз исключает попытку России создавать сферы влияния в Европе.
- В ЕС подтвердили все главные принципы европейской безопасности. Они изложены в Хельсинкском заключительном акте.
- ЕС остается "солидарным с Украиной и другими странами на Востоке Европы, которым угрожает Россия".
- Россию призывали к деэскалации.
- ЕС ответит на любую атаку против Украины.
- Европа будет тесно сотрудничать с США по прекращению военного конфликта.
- ЕС будет координировать усилия по обеспечению безопасности с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Министры отмечали, что эту деятельность следует активизировать.
- ЕС готов приобщиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, мер по укреплению доверия и т.д.
- Кроме того, поддержат перезапуск работы по контролю над вооружениями.
- Важно, что в Европе будут работать над санкциями за нарушение международного права.
Последние новости об угрозе нападения России
- В американской разведке заявили, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.
- Добавили, что напасть может быть под предлогом "попытки госпереворота".
- Следует заметить, что издания США еще осенью писали, что Россия стягивает войска к границам Украины. Тогда в украинской разведке предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.
- В январе Россия начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах из Украины. Привлекли около 3 тысяч военных и тяжелую технику.
Россия может сфабриковать повод для вторжения Такие дела: