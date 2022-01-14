Возможное нападение России: в ЕС определили 10 шагов из сферы безопасности

Евросоюз готов дать прямой ответ на любую агрессию России. На фоне подобных угроз в ЕС определили 10 шагов в сфере европейской безопасности.

Несмотря на это, Евросоюз предпочитает дипломатические пути. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

Важно Учения в странах НАТО и оружие: США пообещали помощь Украине в случае вторжения России

Политик рассказал, что в центре этих встреч была тема российской угрозы на украинских границах и безопасности.

10 шагов ЕС, если Россия нападет

В случае российской агрессии определили 10 шагов, определяющих алгоритм действий ЕС.

Евросоюз исключает попытку России создавать сферы влияния в Европе. В ЕС подтвердили все главные принципы европейской безопасности. Они изложены в Хельсинкском заключительном акте. ЕС остается "солидарным с Украиной и другими странами на Востоке Европы, которым угрожает Россия". Россию призывали к деэскалации. ЕС ответит на любую атаку против Украины. Европа будет тесно сотрудничать с США по прекращению военного конфликта. ЕС будет координировать усилия по обеспечению безопасности с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Министры отмечали, что эту деятельность следует активизировать. ЕС готов приобщиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, мер по укреплению доверия и т.д. Кроме того, поддержат перезапуск работы по контролю над вооружениями. Важно, что в Европе будут работать над санкциями за нарушение международного права.

Последние новости об угрозе нападения России

В американской разведке заявили, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

Добавили, что напасть может быть под предлогом "попытки госпереворота".

Следует заметить, что издания США еще осенью писали, что Россия стягивает войска к границам Украины. Тогда в украинской разведке предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.

В январе Россия начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах из Украины. Привлекли около 3 тысяч военных и тяжелую технику.

Россия может сфабриковать повод для вторжения Такие дела: