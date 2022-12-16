Возможно новое наступление из России: как за год изменилась готовность ВСУ
Военные ВСУ удивляют своей силой весь мир, который не ожидал такого мощного сопротивления государству-агрессору. Если Россия снова начнет наступательные действия, украинская армия точно даст достойный отпор.
Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил мощный рост украинской армии с начала войны.
Читайте Россия атаковала Украину 76 ракетами: силы ПВО сбили аж 60, – Залужный
По словам Поповича, никакого серьезного продвижения россиян после февраля нет. Единственный захваченный областной центр – Херсон – уже освобожден. Однако если россияне снова будут наступать на Киев или другую территорию, у них не будет никаких шансов прорваться.
Наступательные действия ВСУ
Попович ссылается на слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что мы сейчас способны победить своего врага. Однако при условии, что западные партнеры будут поставлять нам оружие более активно.
Сейчас мы говорим о возможных наступательных действиях украинской армии по определенным направлениям. Сейчас мы говорим о том, что имеем огневое влияние на юг Украины и осуществляем ракетные удары на объекты российской армии в Мелитополе, Токмаке и т.д.
– отметил военный эксперт.
Украинская армия изменилась, убежден Попович. В начале войны ВСУ давали от силы неделю, прогнозировали "Киев за 3 дня". Как видим, военные держат оборону почти год, а это показывает большие возможности украинской армии и украинского общества достойно держать сопротивление.
Как изменилась украинская армия: смотреть видео
Что известно о возможном наступлении России
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный откровенно рассказал британскому изданию The Economist о новых угрозах и заявил, что не сомневается в том, что Россия снова попытается пойти наступлением на Киев.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил о том, что есть признаки подготовки Россией нового наступления. По словам дипломата, этой зимой Россия может восстановить свои наступательные силы. Министр предположил, что это произойдет в январе – феврале 2023 года.
- Валерий Залужный в том же интервью The Economist отметил, что россияне могут начать наступление как со стороны Беларуси на Киев, так и на Донбассе и Юге.