Возможно, Орбан потерял честность в контактах с Москвой, – Зеленский о премьере Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Он отметил, что Орбан "едва ли не единственный в Европе поддерживает Путина".

Глава государства отметил, что премьер Венгрии, очевидно, не слишком понимает, что происходит. И не только в Украине, но и в Европе.

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По его словам, Украина не увидела от Будапешта никаких действий, которые бы помогли остановить войну.

Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает г-на Путина. Мы же не просили чего-нибудь особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные! Делают ради мира,

– заметил Зеленский.

Как отметил президент, Европа пытается остановить войну и вернуть мир. Но Венгрия стоит в стороне.

Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства.

Не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну! Почему так? Вся Европа желает мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс.

Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?

– задал риторический вопрос президент Украины.

Несмотря на позицию своей власти, венгры поддерживают Украину

Украинские власти видят, что венгерский народ поддерживает украинский народ. Венгры и украинцы все равно ценят мир и свободу и президент Украины выразил уверенность, что граждане обеих стран будут жить в "добрососедстве".

И я уверен, что наши меньшинства должны быть теми мостиками, которые нас больше объединяют.

Политики уходят. А ведь правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. И я всегда говорю, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли. Если нужно сказать о Германии, мы говорим о Германии. Если нужно сказать о какой-то другой стране, я говорю о какой-то другой стране,

– сказал Зеленский.

"Это честность, которой не хватает господину Орбану": Зеленский обратился к премьеру Венгрии

В то же время Владимир Зеленский обратился к Виктору Орбану. Он сказал, что вещи нужно называть своими именами. Но ее, очевидно, не хватает премьер-министру Венгрии.

Если это война, то я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-то в контактах с Москвой,

– подытожил президент Украины.

Зеленский обратился к Орбану: смотрите видео