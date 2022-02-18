Такое мнение высказал в эфире 24 канала единственный украинский журналист, аккредитованный в России Роман Цимбалюк. Кроме того, он считает, что Владимир Путин недоволен Джо Байденом с начала правления последнего.
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Почему Путин обиделся на Байдена
Возможно, Путин затаил страшно обиду на Байдена. Нет, не из-за того, что тот назвал его убийцей. А за то, что когда он (Байден – 24 канал) стал президентом, то сказал, что главный вызов для США – это Китай".
По его словам, после этого Путин начал хулиганить по полной, чтобы доказать, что главное зло – не Китай и не опасность со стороны экономической силы этого государства. А страна, которая считает, что можно продолжать размахивать ядерной дубинкой (Россия – 24 канал).
Трансляция с Романом Цимбалюком на 24 канале: смотрите видео
Заявление США относительно главного врага: что известно
- Госсекретарь США Энтони Блинкен, которого назначил Джо Байден, 3 марта рассказал о стратегиях будущего развития страны. Он заявил, что единственный сильный соперник Штатов – коммунистический Китай.
- Блинкен отметил, что Поднебесная – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, которая серьезно бросает вызов стабильной и открытой международной системе,
- О России говорилось лишь в том контексте, что США должны подчеркивать свою демократию перед миром, иначе это пойдет на руку России и Китаю. Ведь они используют любую возможность, чтобы посеять сомнение в ее силе.