Таку думку висловив в ефірі 24 каналу єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк. Крім того, він вважає, що Володимир Путін незадоволений Джо Байденом від початку правління останнього.
Читайте на сайті Байден, наслідуючи Трампа, бачить загрозу в Китаї, а не в Росії, – Фейгін
Чому Путін образився на Байдена
Можливо, Путін зачаїв страшну образу на Байдена. Ні, не через те, що той назвав його вбивцею. А за те, що коли він (Байден – 24 канал) став президентом, то сказав, що головний виклик для США – це Китай".
За його словами, після цього Путін почав хуліганити на повну, аби довести, що головне зло – не Китай і не небезпека зі сторони економічної сили цієї держави. А країна, яка вважає, що можна продовжувати розмахувати ядерним кийком (Росія – 24 канал).
Трансляція з Романом Цимбалюком на 24 каналі: дивіться відео
Заява США щодо головного ворога: що відомо
- Держсекретар США Ентоні Блінкен, якого призначив Джо Байден, 3 березня розповів про стратегії майбутнього розвитку країни. Він заявив, що єдиний сильний суперник Штатів – комуністичний Китай.
- Блінкен зазначив, що Піднебесна – єдина країна з економічною, дипломатичною, військовою та технологічною потужністю, яка серйозно кидає виклик стабільній і відкритій міжнародній системі,
- Про Росію мовилося лише в тому контексті, що США мають підкреслювати свою демократію перед світом, інакше це піде на руку Росії та Китаю. Адже вони використовують будь-яку нагоду, щоб посіяти сумнів у її силі.