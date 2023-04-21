Возможно, снимем голливудский фильм, – в ОП отреагировали на статью о спецоперации ГУР в Сирии

Утечка секретных документов США свидетельствует о том, что ГУР МО готовило удары по российским войскам и наемникам ЧВК "Вагнер" в Сирии. В офисе Президента Украины отреагировали на эту информацию.

Информацию американских журналистов в эфире телемарафона прокомментировал советник Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет 24 Канал. Он заявил, что Россия – это большой враг, поэтому Украина разрабатывает разные операции на разных уровнях.

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Украина должна уменьшать ресурсные возможности России

Подоляк объяснил, что война – это много разных мер. Учитывая, что Россия – это большой враг, Украине приходится воевать на разных направлениях.

Очень важно отвлечь его (врага – 24 Канала) внимание. Разрабатываются разные операции на разных уровнях. Потому что это конкретный один большой враг – Российская Федерация. Должны уменьшать их ресурсные возможности,

– сказал он.

Советник ОП добавил, что такие операции могут быть наработаны десятками, но реализованы только приоритетные.

"В рамках войны нет чего-то особенно или неособенного. Это только подчеркивает насколько у нас разведки, спецслужбы – и ГУР, и СБУ эффективно могут работать на разных направлениях", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что ключевой вопрос, возможна ли та или иная операция. При этом решение о проведении операции принимается с учетом всех рисков.

"Отвлечь ресурсное внимание России от Украины – можно, но это должны делать не только украинцы", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что в этом также должны быть заинтересованы партнеры Украины, ведь Россия ведет себя крайне дерзко в Центральной Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Поэтому мы должны вместе с нашими партнерами нарабатывать определенные действия, о которых никогда не будем говорить. Возможно, потом какой-нибудь голливудский фильм снимем,

– резюмировал Подоляк.

Украина планировала атаки на российские войска в Сирии: что известно

Издание The Washington Post сообщает, что утечка секретных документов США свидетельствует, что Главное управление разведки МО Украины готовило удары по российским войскам и наемникам ЧВК "Вагнер" в Сирии с участием курдских формирований.

Однако в декабре 2022 года Владимир Зеленский приказал остановить планирование операции.

Целью открытия нового поля боя якобы должно было быть нанесение российской армии и активно действующей в Сирии ЧВК "Вагнера" расходов и потерь, что, вероятно, заставило бы Москву передислоцировать свои ресурсы из Украины.

В "слитых" документах говорится, что украинские военные разведчики якобы предпочитали наносить удары по российским силам с помощью беспилотников.

Украинские офицеры рассматривали возможность подготовки бойцов Сирийских демократических сил (SDF), военных сил контролируемого курдами автономного северо-востока Сирии.

Спикер SDF Фархад Шами отрицает информацию. "Слитый" документ указывает на то, что Турция знала о планировании. Турецкие чиновники "стремились избежать потенциального удара" и предложили Украине совершать свои атаки из курдских районов, а не из северных и северо-западных районов, удерживаемых другими повстанческими группами, некоторые из которых поддерживаются Анкарой.

Турция выступает против SDF и считает их террористической группировкой. SDF же является главным партнером американских войск в Сирии.