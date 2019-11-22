Возможно, Коломойский описывает недалекое будущее, – Казарин о скандальном интервью

В недавнем интервью американскому изданию The New York Times украинский олигарх Игорь Коломойский сделал немало громких заявлений. В частности сказал, что США заставляет Киев воевать, а ЕС и НАТО никогда не примут Украину.

Об этом в своем видеоблоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

Зверь внимание! Политическая наивность может дорого стоить Украине, – Казарин

Кроме этого, как отметил журналист, Коломойский считает, что надо пустить российские танки к польской границе, если Вашингтон будет давить на Киев. А еще – взять кредиты у России. В конце концов, в 2019 году Игорь Валерьевич звучит иначе, чем в 2014-м.

В начале войны он предлагал национализировать украинскую собственность российских олигархов. Обещал награды за поимку боевиков. Называл Путина "шизофреником маленького роста",

– вспомнил Казарин.

И подчеркнул, что через пять лет все изменилось. Впрочем, ничего удивительного, ведь Коломойский – сам себе институт. И в разное время говорит только то, что выгодно ему самому. Было бы даже странно, если бы он вел себя иначе.

"Он решает свои задачи и если украинское будущее в них не вписывается – тем хуже для украинского будущего. С государственными институтами, по идее, все должно быть по-другому", – отметил автор видеоблога.



Бизнесмен Игорь Коломойский

Однако, по словам журналиста, кризис институтов – это общая проблема всего мира, в том числе цивилизованного. И вряд ли кто-то рискнет назвать Украину исключением.

Роль личности в отечественной истории каждый раз оказывается определяющей. Форма часто побеждает содержание. А умение казаться давно важнее, чем умение быть. Возможно, Коломойский это прекрасно знает. И в интервью только описывает наше недалекое будущее,

– подытожил Казарин.

Кстати, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своем фейсбуке подчеркнула, что Коломойский не представляет украинскую власть или команду президента Владимира Зеленского, поэтому не может делать заявления от имени государства.

Какие скандальные заявления сделал Коломойский

В разговоре с американским изданием Коломойский отличился такими заявлениями:

• Деньги помогут Украине и России решить проблемы и восстановить отношения. Поэтому, Киев якобы должен отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и попросить 100 миллиардов долларов у россиян.

• Поддерживает прекращения войны на Донбассе, но отношения между Украиной и Россией можно восстановить.

• США используют Украину в своих геополитических целях, подталкивают к войне и даже дают на это деньги.

• НАТО боится российской армии, а еще – никогда не примет в свои ряды Украину.

• Олигарх планирует вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию за национализацию банка.

• Пятый президент Петр Порошенко и другие ответственные за национализацию "Приватбанка" должны быть наказаны. Для них надо вернуть смертную казнь.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Грани правды" Павла Казарина за 21 ноября 2019 год: