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      Можливо, Коломойський описує недалеке майбутнє, – Казарін про скандальне інтерв'ю

      373 Читать новость на русском
      Павло Казарін / ranok.ictv.ua

      У недавньому інтерв'ю американському виданню The New York Times український олігарх Ігор Коломойський зробим чимало гучних заяв. Зокрема сказав, що США змушує Київ воювати, а ЄС і НАТО ніколи не приймуть Україну.

      Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

      Зверіть увагу! Політична наївність може дорого коштувати Україні, – Казарін

      Крім цього, як зазначив журналіст, Коломойський вважає, що треба пустити російські танки до польського кордону, якщо Вашингтон буде тиснути на Київ. А ще – взяти кредити у Росії. Зрештою, у 2019 році Ігор Валерійович звучить інакше, ніж в 2014-му.

      На початку війни він пропонував націоналізувати українську власність російських олігархів. Обіцяв нагороди за впіймання бойовиків. Називав Путіна "шизофреніком маленького росту",
      – пригадав Казарін.

      Й підкреслив, що через п'ять років все змінилося. Втім, нічого дивного, адже Коломойський – сам собі інститут. І в різний час говорить лише те, що вигідно йому самому. Було б навіть дивно, якби він поводився інакше. 

      "Він вирішує свої завдання і якщо українське майбутнє в них не вписується – тим гірше для українського майбутнього. З державними інститутами, по ідеї, все повинно бути по-іншому", – зазначив автор відеоблогу.

      Ігор Коломойський
      Бізнесмен Ігор Коломойський

      Проте, за словами журналіста, криза інститутів – це загальна проблема всього світу, зокрема цивілізованого. І навряд чи хтось ризикне назвати Україну винятком.

      Роль особистості у вітчизняній історії щоразу виявляється визначальною. Форма часто перемагає зміст. А вміння здаватися давно є важливішим, ніж вміння бути. Можливо, Коломойський це прекрасно знає. І в інтерв'ю лише описує наше недалеке майбутнє,
      – підсумував Казарін.

      До речі, прессекретарка глави держави Юлія Мендель у своєму фейсбуці наголосила, що Коломойський не представляє українську владу чи команду президента Володимира Зеленського, тому не може робити заяви від імені держави.

      Які скандальні заяви зробив Коломойський

      У розмові з американським виданням Коломойський відзначився такими заявами:

      • Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян./
      • Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.
      • США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.
      • НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.
      • ​Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.
      • П'ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" Павла Казаріна за 21 листопада 2019:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Відеоблоги Скандал Ігор Коломойський
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