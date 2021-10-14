Возможность для молодых специалистов, – заместитель мэра Мариуполя о конкурсе Worldskills

В Мариуполе состоялся первый отборочный этап конкурса профессий Worldskills. Генеральным партнером мероприятия является "Метинвест".

Благодаря им свои навыки могут продемонстрировать ряд людей. Об этом рассказал заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин.

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По его словам, очень хотелось бы чтобы ребята, которые демонстрировали свои профессиональные навыки на конкурсе, работали в Мариуполе.

Хочется поблагодарить, что есть такая возможность для молодых специалистов свои навыки протестировать, посоревноваться друг с другом. Благодаря таким организаторам – компании "Метинвест",

– сказал Кочурин.

Что известно о конкурсе

В рамках конкурса преподаватели учреждений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях. Кроме того, участников региональных конкурсов ждут:

мастер-классы;

экскурсии на предприятия;

встречи с топ-менеджерами группы.

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса, который еще называется Олимпийские игры для студентов и работников в возрасте 18 – 22 года.

А для школьников в октябре стартует профориентационная программа Steel Craft, где подростки попробуют себя в рабочей профессии.

Группа "Метинвест" последовательно занимается соответствующей реформой. За 15 лет работы в сферу образования инвестировали 180 миллионов гривен.

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