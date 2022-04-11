Возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, – Ермак о битве за Донбасс

Андрей Ермак предупредил, что битва за Донецкую и Луганскую области станет ключевым моментом войны. Она изменит многое.

Глава Офиса Президента считает, что для Украины это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию.

Кстати Будет одна из самых сложных битв, – Зеленский о масштабной атаке России на юге и востоке

Это изменит ход боевых действий

По словам Ермака, это также может безвозвратно изменить ход боевых действий. Для Кремля битва – это единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины.

Для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование,

– заметил политик.

Запад должен быстро реагировать

Ермак отметил, что для Запада это тоже принципиальное сражение. От скорости принятия решений по оружию будет зависеть наша победа.

Поэтому Запад должен действовать быстро, он не может себе позволить проиграть, мы тоже. Политик отметил, что для украинцев это отечественная война, в глазах западных народов – это "война света с тьмой".

Заметим, президент Владимир Зеленский тоже заявил, что ожидает большого сражения против России на Юге и Востоке Украины. По убеждению президента, будет не одно сражение.

Смотрите больше – В Кремле понимают, что проигрывают войну, – Ермак: