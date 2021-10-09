Возможность весело провести время всей семьей: возле Офиса Президента будут показывать мультики

9 октября 2021 , 14:14
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Офис Президента

В Киеве возле здания Офиса Президента состоится показ украинских мультфильмов. Это прекрасная возможность для родителей весело провести время вместе со своими детьми.

Все желающие смогут посмотреть картины 9 октября неподалеку от игровой площадки по мотивам работ художницы Марии Примаченко с 15:00 до 21:00.

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Возле Офиса Президента состоится показ мультфильмов украинского производства,
– сообщили на Банковой.

Дети и их родители смогут посмотреть:

  • анимационную ленту-фэнтези "Похищенная принцесса";
  • первый и второй сезоны украинского мультсериала "Эскимоска" о приключениях девочки Эскимоски и ее друзей.

"Приглашаем присоединиться к просмотру и весело провести время всей семьей! Вход на показ свободный", – добавили в Офисе украинского президента.

Ткаченко посоветовал мультфильмы

Министр культуры Александр Ткаченко порекомендовал украинские мультфильмы, которые стоит посмотреть с детьми, в частности:

  • "Казаки" (2016, 2018)
  • "Любовь" (2019)
  • "Похищенная принцесса" (2018)
  • "Никита Кожемяка" (2016)
  • "Клара и Волшебный Дракон" (2019)
Больше о лентах, вошедших в подборку политика – читайте в материале.
Автор: Олег Васьків