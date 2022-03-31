Возможны 2 сценария, – Пионтковский предположил, чем закончится война для России

Из-за войны, которую начала Россия против Украины, политическая ситуация в Кремле обостряется. В то же время у страны-агрессорки остается меньше вариантов развития событий.

Российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала предположил, как дальше будут разворачиваться события в России. По его словам, вероятно, в Кремле кого-то отстранят.

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Сценариев – два

Мне кажется, что возможны только 2 сценария – либо генералы проведут военный переворот и отстранят Путина, либо он отстранит действующих генералов.

– заявил Пионтковский.

Как отметил публицист, если Путину удастся отстранить генералов, то на их места он быстро назначит авантюристов, которых возьмет под контроль. После этого продолжит политику террора.

Пионтковский рассказал о возможных сценариях для России: смотрите видео​